Il Flamengo vince la Copa Libertadores 2025 | Danilo stende il Palmeiras in finale
Il Flamengo è campione del Sudamerica per la quarta volta nella sua storia. Nella finale della Copa Libertadores 2025, giocata all’Estadio Monumental di Lima, i rossoneri hanno battuto di misura i connazionali del Palmeiras grazie ad una rete, realizzata a metà ripresa, dal capitano Danilo. Per il Brasile si tratta del settimo successo fi la dal 2019 ad oggi. COPA LIBERTADORE 2025: TRIONFA IL FLAMENGO, DECIDE DANILO Il derby brasiliano non tradisce le attese e si presenta spigoloso fin dall’inizio. Inizio favorevole al Flamengo, poi però il Palmeiras riesce a prendere le misure e ad equilibrare la gara. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Calcio: il Flamengo vince la Coppa Libertadores con un gol di Danilo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il #Flamengo vince la #CopaLibertadores: in finale 1-0 al #Palmeiras con rete di testa dell'ex capitano della #Juventus #Danilo Vai su X
La Copa Libertadores rimane a Rio, vince il Flamengo - Il Flamengo è salito per la quarta volta nella sua storia sul trono del calcio sudamericano battendo nell’ultimo atto della Copa Libertadores i connazionali del Palmeiras per 1- Da rsi.ch
Il Flamengo vince la Coppa Libertadores: l'ex Juve Danilo stende il Palmeiras - Quarto successo per i rossoneri di Rio, che vincono il derby in finale contro i connazionali grazie ad un colpo di testa nella ripresa dell'ex bianconero ... Segnala msn.com
Il Flamengo vince la Copa Libertadores - Un colpo di testa di Danilo nel secondo tempo ha permesso al Flamengo di conquistare il suo quarto titolo della Copa Libertadores e di qualificarsi per la Coppa Intercontinentale FIFA 2025. Si legge su fifa.com