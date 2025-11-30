Il Flamengo torna re della Libertadores per la quarta volta e trascina con sé un paese intero: storia, identità e peso culturale di un club che va oltre il calcio. Danilo decide, Filipe Luís entra nella leggenda, il Brasile raggiunge l’Argentina nella geografia eterna della Libertadores con 25 titoli conquistati. Il racconto di Espn Danilo l’uomo del destino per il Flamengo che doveva approdare al Napoli. Il Rubro-Negro ha battuto il Palmeiras 1-0 allo Stadio Monumental di Lima, in Perù, nella finale della Libertadores e lo ha fatto soffrendo, comandando, resistendo. E con un protagonista inatteso — Danilo — che ha scritto il suo nome accanto ai giganti della storia carioca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Flamengo vince con Danilo la Libertadores, il Brasile aggancia l’Argentina: 25-25