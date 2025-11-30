Il Flamengo solleva la Copa Libertadores dopo una cauta finale tutta brasiliana e ottiene il quarto trionfo record

2025-11-30 01:45:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Flamengo ha vinto la Copa Libertadores 2025 dopo una cauta finale tutta brasiliana contro il Palmeiras in Perù, diventando il primo club del paese a sollevare il trofeo quattro volte. L’ex difensore del Manchester City Danilo ha segnato l’unico gol della partita dopo 67 minuti; il 34enne torna a casa su corner di Giorgian de Arrascaeta per regalare al Flamengo la terza corona sudamericana in sei anni e vendicare la sconfitta subita per mano del Palmeiras nel 2021. I club brasiliani hanno dominato la competizione negli ultimi anni, vincendo tutte le ultime nove edizioni tranne una. 🔗 Leggi su Justcalcio.com