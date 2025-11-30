Il film su Marco Zanni | Mi drogavo Adesso corro per aiutare gli altri

I primi successi nell’atletica da adolescente. Marco Zanni sembrava un predestinato. Ma dopo quelle prime vittorie è precipitato nell’abisso. Lottando con determinazione è uscito dal tunnel della droga ed è tornato in pista. La storia di Marco, 33 anni, riccionese, ha tanto da insegnare. Presto diventerà un film con Progetto Santiago, grazie al sostegno di Fondazione Simoncelli e altri partner, e al crowdfunding. Le riprese saranno a Rimini e lungo il cammino di Santiago di Compostela, che Marco farà di corsa dal 3 al 24 maggio. Quando il primo ciak? "Si parte a marzo a Rimini, dove mi alleno da sempre, poi i registi del film Andrea Pecci e Alberto Magnani – che lavorano per Rai e Mediaset – mi seguiranno lungo il cammino da Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago di Compostela, che ho già fatto 10 anni fa per ritrovare me stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

