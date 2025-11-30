Il Festival di Sanremo 2026 promette scintille | ecco i 30 Big in gara

Trenta artisti, tra ritorni iconici e nuove promesse, si preparano a infiammare l'Ariston dal 24 al 28 Febbraio. Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come una delle edizioni più eclettiche e sorprendenti degli ultimi anni. Con l'annuncio ufficiale dei 30 Big in gara, svelati da Carlo Conti durante l'edizione del Tg1 delle 13:30 del 30 novembre, l'Ariston si prepara ad accogliere un cast che mescola veterani della musica italiana, nuove promesse e accoppiate inedite. L'appuntamento è fissato dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay. Un cast che racconta l'Italia musicale di oggi.

