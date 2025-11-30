Il fegato grasso è un’epidemia silente che anche in Italia coinvolge ormai un adulto su tre
L o stile di vita sregolato, fatto di troppi peccati di gola e poco movimento, potrebbe danneggiare il fegato senza che si manifestino dapprincipio sintomi avvertibili. Lunga vita al fegato! Gli alimenti migliori per un detox naturale X Di fatto potrebbe portare alla condizione del cosiddetto "fegato grasso" (o steatosi epatica), dovuta all' eccessivo accumulo di lipidi nelle cellule epatiche: non trattata, può evolvere in un'infiammazione cronica del fegato e in una fibrosi, fino allo sviluppo di cirrosi e tumore. Leggi anche › Fegato grasso: una nuova dieta per farlo "dimagrire" «Il fegato grasso è un'epidemia silente, che anche in Italia coinvolge ormai un adulto su tre, a causa soprattutto dei crescenti casi di obesità e diabete, e con un'età di esordio di 20-25 anni» – denuncia Rodolfo Sacco, professore di gastroenterologia all'Università di Foggia e presidente del Club degli epatologi ospedalieri – «Ma si diagnostica anche nei bambini: ne presenta i segni circa il dieci per cento di quelli normopeso e il 70 per cento di quelli in eccesso ponderale».
