Il dovere di un esercito
Quando il ministro Guido Crosetto ha pronunciato la parola «leva», mezza Italia ha sentito un colpo alla nuca. Ai giovani sono venuti in mente videogiochi trasformati in campi di addestramento; ai padri, invece, è tornato su l'odore delle camerate, degli zaini sfondati, dei richiami all'ordine che nessuno osava contestare. Ma poi Crosetto ha aggiunto l'aggettivo miracoloso: «Volontaria». E allora tutti a grattarsi la testa. Leva volontaria: sembra una barzelletta, tipo «silenzio rumoroso» o «vegano carnivoro». E invece no. È una delle rare volte in cui un ossimoro funziona meglio della frase normale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#CalendEsercito26. Il dovere significa esserci, anche quando è difficile, anche quando nessuno ci vede. È qualcosa che si sente dentro, ogni giorno. #EsercitoItaliano #Dovere #Valori #luglio Vai su X
Il Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano Carlo Calcagni insignito del Collare d’Oro al Merito Sportivo 2025 Domani, 3 novembre 2025, il Colonnello Carlo Calcagni, Vittima del Dovere, Ferito e Mutilato in Servizio, atleta del Gruppo Sportivo Parali - facebook.com Vai su Facebook
Il dovere di un esercito - Crosetto non vuole ricostruire le caserme, non vuole plotoni di ragazzi trascinati per i capelli a fare flessioni. Da msn.com
Esercito 2026: tra innovazione e valori, ecco il nuovo calendario - Il capo di Stato maggiore Carmine Masiello: «I valori rappresentano una bussola per affrontare le nuove sfide digitali». Segnala milanofinanza.it
Esercito: cerimonia di consegna delle Lauree alla Scuola Sottufficiali - Si è svolta presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito la cerimonia di conferimento del titolo di Dottori in “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali” a 108 Marescialli del XXV Corso ... Scrive ilmessaggero.it