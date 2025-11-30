Il dolore biancorosso passa anche dai social. Politici, cittadini e tifosi, ma soprattutto gli ultimi calciatori che hanno cercato di portare in alto il nome di un’intera città, anche quando la tempesta era già stata annunciata, continuando a giocare ogni domenica a testa alta. C’è chi ha affidato il proprio pensiero a una stories su Instagram, come Mattia Gagliano che ha difeso la porta riminese. Sullo sfondo della foto condivisa con il gruppo biancorosso unito in un abbraccio, il portiere scrive "grazie Rimini, sarai un bellissimo ricordo. Meritavamo tutti un finale diverso". Un epilogo che ognuno aveva sperato potesse essere migliore, così come il bomber Alessandro Brancato, arrivato in Riviera alla fine dello scorso settembre da svincolato, pronto a cominciare una nuova avventura poi finita troppo presto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dolore sui social, messaggi d’addio : "Meritavamo altro"