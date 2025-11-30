Il diploma di geometra consente l’accesso alle GPS 2026 come ITP? Pillole di Question Time
Nel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto dell’Anief, è stato affrontato un tema pratico riguardante l’accesso alle GPS per chi è in possesso di un diploma tecnico. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle possibilità offerte dal diploma di geometra. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
