Il diploma di geometra consente l’accesso alle GPS 2026 come ITP? Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto dell’Anief, è stato affrontato un tema pratico riguardante l’accesso alle GPS per chi è in possesso di un diploma tecnico. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle possibilità offerte dal diploma di geometra. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

No all’abilitazione di perito industriale con il vecchio diploma di geometra - Il diploma di geometra del vecchio ordinamento non consente di partecipare all'esame di perito industriale; è quanto ribadisce il Tar Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza 381 del 9 febbraio ... Segnala ilsole24ore.com

Un geometra di cantiere con esperienza e diploma - Impresa di Empoli cerca geometra di cantiere con esperienza e diploma tecnico. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Diploma Geometra Consente L8217accesso