il diavolo in vetta

Dopo il derby, il Milan non lascia punti a San Siro ma raddoppia piegando anche la resistenza della Lazio e per una notte dorme in testa alla classifica. La firma decisiva è quella di Leao, in una azione da centravanti purissimo. Per la Lazio, nella ripresa, c’è solo un vano tentativo di risalire la china. Finale polemico con un intervento del var (Di Paolo) per un tocco di gomito di Pavlovic. L’arbitro vede e decide di non concedere il rigore. Lo scenario iniziale è identico a quello del derby. Allora salì in cattedra Maignan, qui il portiere francese si ripete dopo appena 2 minuti sul colpo di testa di Gila mentre il Milan continua a sbavare una serie di passaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

