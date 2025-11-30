Il derby di Eccellenza Il Tolentino farà una grande prova | Sangiustese c’è da confermarsi
TOLENTINO "Ripartiamo con serenità, fiduciosi di poter fare una grande partita oggi". Cosi Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, in vista del derby contro la Sangiustese, oggi alle 15 al "Della Vittoria". Cremisi in cerca di riscatto dopo la sconfitta in rimonta di sette giorni fa subita per mano della Fermana. "Alla squadra – sottolinea il tecnico – ho detto di riprendere da quanto di positivo fatto finora, prima del match contro i canarini abbiamo avuto un mese di crescita e quindi dovremo ripartire da quanto fatto di buono finora e tornare a sorridere davanti ai nostri tifosi". Il tecnico avrà qualche dubbio di formazione, visto che oltre al lungodegente Badiali, sarà out anche Capezzani e l’under Giandomenico per squalifica, ex della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
