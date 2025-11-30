Il delitto di Ilaria Sula La madre di Mark Samson ha patteggiato due anni

La ferita è recente, sempre dolorosa. Per la famiglia, per la città e per l’Umbria. E il patteggiamento di Nors Manlapaz, madre di Mark Samson, omicida reo confesso della studentessa ternana ventiduenne Ilaria Sula, sembra gettare sale su quella ferita e rinnovare, se possibile, quel dolore. La donna, accusata di aver aiutato il figlio a “cancellare“ le tracce del delitto (occultamento di cadavere aggravato), ha patteggiato la sua condanna: due anni di reclusione, pena sospesa. È successo venerdì mattina, al Tribunale di Roma, quando il gip ha accolto la richiesta dell’avvocato che difende Manlapaz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

