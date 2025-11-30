Il cuore grande del Vitolini Calcio Donato un ecografo alla Pediatria

Lanazione.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EMPOLI “A cena con Mario e Mauro“, il tradizionale appuntamento solidale di fine stagione organizzato dalla società amatoriale di calcio, Vitolini, ha portato il sodalizio del Montalbano ha donare un ecografo portatile ad alte prestazioni alla Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Uno strumento che renderà le visite più rapide, anche al letto dei piccoli ricoverati. Il reparto diretto dal professor Roberto Bernardini potrà così contare su un device agile, dotato di tre sonde multifrequenza utili per valutazioni muscolo-scheletriche, addominali, ostetrico-ginecologiche, pediatriche e vascolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il cuore grande del vitolini calcio donato un ecografo alla pediatria

© Lanazione.it - Il cuore grande del Vitolini Calcio. Donato un ecografo alla Pediatria

Altri contenuti sullo stesso argomento

cuore grande vitolini calcioIl cuore grande del Vitolini Calcio. Donato un ecografo alla Pediatria - EMPOLI“A cena con Mario e Mauro“, il tradizionale appuntamento solidale di fine stagione organizzato dalla società amatoriale di calcio, Vitolini, ha portato il sodalizio del Montalbano ha donare un e ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore Grande Vitolini Calcio