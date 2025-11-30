Il cuore grande del Vitolini Calcio Donato un ecografo alla Pediatria

EMPOLI “A cena con Mario e Mauro“, il tradizionale appuntamento solidale di fine stagione organizzato dalla società amatoriale di calcio, Vitolini, ha portato il sodalizio del Montalbano ha donare un ecografo portatile ad alte prestazioni alla Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Uno strumento che renderà le visite più rapide, anche al letto dei piccoli ricoverati. Il reparto diretto dal professor Roberto Bernardini potrà così contare su un device agile, dotato di tre sonde multifrequenza utili per valutazioni muscolo-scheletriche, addominali, ostetrico-ginecologiche, pediatriche e vascolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cuore grande del Vitolini Calcio. Donato un ecografo alla Pediatria

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un piccolo grande gesto che ci riempie il cuore di orgoglio ed emozione! L’Associazione Insieme con Francesco Albanese ONLUS è felice di condividere con tutti voi un traguardo che per noi ha un valore speciale: abbiamo avuto l’onore di contribuire, ins - facebook.com Vai su Facebook

Il CUORE GRANDE di Flavio #Cobolli ci porta in finale di #CoppaDavis! Caterve di match-point, una grinta costante, una voglia di non mollare, la tecnica andata a farsi benedire e solo l'azzurro a farla da padrone con una mano a battersi il petto ripetutamente. Vai su X

Il cuore grande del Vitolini Calcio. Donato un ecografo alla Pediatria - EMPOLI“A cena con Mario e Mauro“, il tradizionale appuntamento solidale di fine stagione organizzato dalla società amatoriale di calcio, Vitolini, ha portato il sodalizio del Montalbano ha donare un e ... Scrive lanazione.it