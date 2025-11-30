Il Culturista Abbattere il muro tra palco e pubblico | la sfida di Wayne McGregor

Vanityfair.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

McGregor sfonda la parete invisibile che separa il pubblico dal palcoscenico, trasformando quella che a volte può essere una macchina crea sbadigli in un’esperienza esilarante e magica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il culturista abbattere il muro tra palco e pubblico la sfida di wayne mcgregor

© Vanityfair.it - Il Culturista, Abbattere il muro tra palco e pubblico: la sfida di Wayne McGregor

Scopri altri approfondimenti

culturista abbattere muro palcoIl Culturista, Abbattere il muro tra palco e pubblico: la sfida di Wayne McGregor - McGregor sfonda la parete invisibile che separa il pubblico dal palcoscenico, trasformando quella che a volte può essere una macchina crea sbadigli in un’esperienza esilarante e magica ... Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Culturista Abbattere Muro Palco