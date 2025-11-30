Il Costone cancella Lucca e riparte! Dominio assoluto contro il Don Bosco
COSTONE 71 DON BOSCO 59 COSTONE: Masciarelli 16, Zocca 8, Massari ne, Nasello 18, Paoli F. ne, Paoli M. 5, De Marchi 6, Zeneli 4, Nannipieri, Ballabio 10, Rosso 4. Allenatore Belletti. DON BOSCO: Coti Zelati 11, Andreutti 3, Perez 16, Lachello, Berrino ne, Minnucci, Ingrosso ne, Cellino 9, Percoco, Braga 2, Cian 14, Okoro 4. Allenatore Maino. Arbitri: Piancatelli, Pompei. Parziali: 19-15, 38-32, 55-43. SIENA – Il Costone riprende la sua marcia dopo la prima sconfitta dell’anno riportata la scorsa giornata a Lucca. Al PalaOrlandi, il Vismederi ha superato il Don Bosco Crocetta per 71-59. Partita sempre condotta dal Costone che, nonostante la zona a oltranza dei piemontesi, ha avuto il grande merito di non scomporsi mai e di cercare sempre di imporre la propria pallacanestro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
“Un Canestro di Spesa” è l’iniziativa che l’Associazione Amici del Costone lancia in vista del Natale per sostenere le persone e le famiglie più fragili del territorio senese. Durante le prossime due partite casalinghe della Vismederi Costone Siena sarà infatti po - facebook.com Vai su Facebook
Il Costone cancella Lucca e riparte! Dominio assoluto contro il Don Bosco - COSTONE: Masciarelli 16, Zocca 8, Massari ne, Nasello 18, Paoli F. Si legge su msn.com
Primo stop per il Costone battuto da Lucca 94-68 - 62; Lucca: Landucci 8, Valentini 14, Drocker 21, Donati, Dubois 15, Barsanti 5, ... ilcittadinoonline.it scrive
Basket B Interregionale, Costone Siena a Lucca per difendere l'imbattibilità - Sarà il big match di giornata quello che vedrà impegnata la Vismederi Costone Siena sul campo della BC Lucca. Segnala radiosienatv.it