COSTONE 71 DON BOSCO 59 COSTONE: Masciarelli 16, Zocca 8, Massari ne, Nasello 18, Paoli F. ne, Paoli M. 5, De Marchi 6, Zeneli 4, Nannipieri, Ballabio 10, Rosso 4. Allenatore Belletti. DON BOSCO: Coti Zelati 11, Andreutti 3, Perez 16, Lachello, Berrino ne, Minnucci, Ingrosso ne, Cellino 9, Percoco, Braga 2, Cian 14, Okoro 4. Allenatore Maino. Arbitri: Piancatelli, Pompei. Parziali: 19-15, 38-32, 55-43. SIENA – Il Costone riprende la sua marcia dopo la prima sconfitta dell’anno riportata la scorsa giornata a Lucca. Al PalaOrlandi, il Vismederi ha superato il Don Bosco Crocetta per 71-59. Partita sempre condotta dal Costone che, nonostante la zona a oltranza dei piemontesi, ha avuto il grande merito di non scomporsi mai e di cercare sempre di imporre la propria pallacanestro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Costone cancella Lucca e riparte! Dominio assoluto contro il Don Bosco