E’ stata una mattinata dedicata a Tommaso Bruciaferri, il 14enne deceduto nell’ incidente con il suo scooter a San Biagio di Osimo. All’ istituto "Corridoni" di Osimo che frequentava al primo anno, nel Campo dei Titani, con circa mille e 200 studenti stretti in un silenzio intenso e solenne, ieri mattina si è svolta una cerimonia capace di riempire il cuore di tutti i presenti. Molti dei compagni di classe erano vestiti di bianco, proprio il colore che aveva indossato Tommy per la sua foto in classe ed attraverso la quale in molti lo ricordano. Dopo le parole del professor don Paolo Volpe, che ha parlato della possibilità per tutti i presenti di essere illuminati "in una giornata di speranza e di amore che non muore", il dirigente scolastico Milena Brandoni ha detto: "Tommaso che è qui, ci sente, e lo fa in un’altra dimensione, in una giornata di sole così luminoso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Corridoni si stringe per Tommi: tutti vestiti di bianco