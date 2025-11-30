Il consolante oroscopo di dicembre 2025

Ce l'abbiamo fatta: siamo (quasi) usciti indenni anche da 2025. Ma come scavalleremo nel 2026? Proviamo a capirlo con l'oroscopo. Ariete. Dicembre vi chiede una cosa insolita: scegliere un obiettivo e non tre. La Luna Piena vi apre un orizzonte, il Solstizio vi chiede di costruirlo davvero - senza bruciarvi al primo entusiasmo. La verità? Questo mese vincono le cose lente, non le sprintate. Consiglio per le feste: fate un regalo impossibile da ricambiare. Vi farà sentire liberi, non superiori. Toro. Le vecchie sicurezze scricchiolano, ma solo per liberare spazio a qualcosa di più interessante: idee che non avreste mai preso in considerazione a gennaio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il consolante oroscopo di dicembre 2025

