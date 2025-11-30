L ’attesa è finita: Carlo Conti ha svelato al Tg1 la lista ufficiale dei 30 Big che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026 dal 24 al 28 febbraio del prossimo anno. Un cast variegato per la sua quinta conduzione: si va dal ritorno della leggendaria Patty Pravo all’inedito duo Fedez e Marco Masini. Spazio alle hit di Tommaso Paradiso e J-Ax, all’eleganza di Malika Ayane e Raf, fino alle nuove leve della scena urban. Nel video, l’annuncio completo con tutti i protagonisti del prossimo Festival e un Conti che si definisce «emozionato». Leggi anche › Sanremo 2026, il cast dei Big: Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 cantanti in gara iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Sanremo 2026, i 30 Big di Carlo Conti: l’annuncio con tutti i nomi iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il conduttore del Festival cala i suoi assi per l'edizione 2026: un cast extralarge con ritorni clamorosi e debutti urban