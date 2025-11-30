Il Codice Voynich è reale e ancora indecifrabile. Marco Letizi lo reimmagina nel thriller “Il Codice Proibito”, tra fede, potere e conoscenza proibita. Il Codice Voynich è uno di quei misteri che, più li guardi, più sembrano sfuggire. Un manoscritto del XV secolo, scritto in una lingua che nessuno — linguisti, matematici, crittografi, persino l’FBI — è riuscito a decifrare. Nessuno sa chi l’abbia scritto, nessuno sa per quale scopo. Le illustrazioni oscillano tra il botanico e l’alchemico, tra il mistico e il bizzarro. Ed è proprio questo: il Codice Voynich esiste davvero, è conservato alla Yale University, e continua a essere considerato “il libro più misterioso al mondo”. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Il Codice Voynich esiste davvero: il mistero che nessuno ha mai decifrato ispira il thriller “Il Codice Proibito” di Marco Letizi