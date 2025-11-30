Il club delle prime mogli una deliziosa commedia con tre mattatrici scatenate

IL CLUB DELLE PRIME MOGLI La7 Cinema, ore 23. Con Diane Keaton, Goldie Hawn e Bette Midler. Regia di Hugh Wilson. Produzione Usa 1996. Durata: 1 ora e 43 minuti LA TRAMA Tre amiche dai tempi del liceo si ritrovano dopo molti anni. Tutte malmaritate a maschilisti infedeli. Le tre si prendono le loro rivincite seguendo il consiglio di Ivana Trump (all'epoca malcontentissima del consorte). "Non prendetevela. Prendetegli tutto" PERCHÈ VEDERLO Perché è una deliziosa commedia con le tre mattatrici scatenate. Chi vince la gara di bravura? Difficile dirlo. Lo scatenamento va avanti imperterrito per cento minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Il club delle prime mogli", una deliziosa commedia con tre mattatrici scatenate

Altre letture consigliate

ECCO LE PRIME CONVOCAZIONI AL COLLEGIALE NAZIONALE La Futura Club Prato festeggia la convocazione per i collegiali nazionali, per le sue atlete Sara Ciolini (2007) ed Amanda Rossi (2009), pervenuta in Società in questi giorni. Le due atlete prate - facebook.com Vai su Facebook

Il Club delle Prime Mogli, che fine ha fatto il sequel? Bette Midler: "Non farlo sarebbe un insulto" - La protagonista di Hocus Pocus ha fatto il punto della ... Riporta comingsoon.it

Il club delle prime mogli, perché Sally Field rifiutò di prendere parte al film - In principio anche a Sally Field è stato proposto di entrare nel cast de Il club delle prime mogli, ma l'attrice ha preferito rifiutare e a distanza di anni ha spiegato il perché. Come scrive comingsoon.it