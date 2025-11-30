Il cervello umano nasce già programmato per conoscere il mondo
Il nostro cervello potrebbe non essere una “tabula rasa” alla nascita. Secondo una ricerca dell’ Università della California a Santa Cruz, esisterebbe una sorta di mappa preinstallata che ci aiuta a dare senso al mondo ancora prima di aprire gli occhi o sentire un suono. Lo studio, guidato dal professor Tal Sharf, ha utilizzato gli organoidi cerebrali: minuscoli frammenti di tessuto cerebrale umano coltivati in laboratorio. Questi “mini-cervelli” hanno permesso ai ricercatori di osservare cosa accade nei circuiti neurali durante le primissime fasi dello sviluppo, quando non c’è ancora alcun contatto con l’ambiente esterno. 🔗 Leggi su Cultweb.it
