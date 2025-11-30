Il Centrodestra riparta dall’ultima vittoria unica esaltante e carica di speranza
Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Claudio Niccoli, segretario provinciale Casa dei Moderati Il centrodestra, nella sua interezza, ha confermato in maniera più che positiva il proprio consenso in questa competizione elettorale regionale, nonostante l’“effetto tsunami” generato dal neo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Enrico Ioculano. . Queste sono solo alcune mie considerazioni sulla riforma della sanità voluta dal centrodestra guidato da Bucci. La prossima settimana gireremo i territori per portare all’attenzione dei liguri le criticità di questa riforma e le nostre proposte alter - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Marche, trionfo del Centrodestra con Acquaroli. Vittoria oltre le previsioni, batosta per Schlein - Stando alla seconda proiezione Swg per La7, il candidato del Centrodestra e governatore uscente, Francesco ... Lo riporta affaritaliani.it
Elezioni regionali, via libera a Stefani in Veneto dopo la vittoria del centrodestra nelle Marche - con Francesco Acquaroli confermato presidente con il 52,32% su Matteo Ricci europarlamentare Dem fermo al 44,55%- Come scrive rainews.it
Marche al centrodestra vittoria che va oltre i numeri - Ciò premesso, le elezioni regionali nelle Marche sono state, a mio avviso, una vittoria del centrodestra più netta di quanto non dicano i ... corriere.it scrive