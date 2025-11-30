Il centro-destra si sgretola e la città è ferma | titoli di coda per questa Amministrazione

Brindisireport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Partito Democratico di Brindisi.Esprimiamo forte preoccupazione per la crisi ormai evidente della maggioranza di centrodestra a Palazzo di Città e per le conseguenze concrete che questa situazione sta producendo sulla vita della cittadinanza. L'ultimo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Centro Destra Sgretola Citt224