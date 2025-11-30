Il Castiglione torna al casa Mora c’è il Sarzana Bracali | Più consapevolezza nei nostri mezzi
HOCKEY A1 La Blue Factor Castiglione torna al Casa Mora. Oggi alle 18 (arbitri Ulderico Barbarisi di Salerno e Alfonso Rago di Giovinazzo), arriva il Sarzana per la nona giornata del campionato. Un match inedito almeno per la serie A1, con tante sfide invece nella cadetteria. Le ultime risalgano alla scorsa stagione: due vittorie per i biancocelesti 4-3 al vecchio mercato (in rete anche Maldini e Cabella) e 8-3 in Maremma (tripletta di Lasorsa e gol di Cabella). La squadra ligure del presidente Maurizio Corona è reduce dalla sconfitta nel posticipo di martedì contro il Monza per 4-3. Nel Sarzana c’è un ex importante, ora diventato allenatore: Sergio Festa, che ha militato in A1 nel Castiglione nel 200708 con 10 gol, insieme proprio allenatore dei castiglionesi Massimo Bracali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
