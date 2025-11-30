Il caso Venezuela | nuovo rischioso imperialismo improvvisato o metodico riassetto del giardino di casa Usa?

Proviamo a riassumere i molteplici fattori che muovono il governo americano in un nuovo pressing geopolitico nell'area centro-sud-americana Come avevo previsto in un mio intervento sul "Vaso di Pandora" di alcuni mesi fa Trump sta attuando quello che ha promesso: il risanamento manu militari.

