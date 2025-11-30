Il caso Dirigente offesa I Devils | Ritirarci? Atto responsabile

Colpita dalla sconfitta a tavolino e dalla doppia squalifica ad allenatore e dirigente accompagnatore fino alla vigilia di Natale, a seguito della scelta di ritirare la squadra per gli insulti sessisti e razzisti ricevuti dai propri calciatori e dirigenti nella sfida di Allievi Provinciali U16 di Milano contro la Rosatese, l’ ASD Devils ha risposto con un lungo comunicato al provvedimento. "Lo staff ha ritenuto necessario tutelare i ragazzi e le persone presenti, scegliendo di abbandonare il terreno di gioco per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente - si legge - Pur rispettando le decisioni dell’organo competente, esprimiamo il nostro forte disappunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il caso. Dirigente offesa. I Devils: "Ritirarci? Atto responsabile»

