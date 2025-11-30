Il Carpi atteso a Pontedera | Siamo pronti alla battaglia

di Davide Setti CARPI C’è il rammarico per avere perso 3 punti che il Carpi aveva conquistato sul campo, ma nelle parole di Stefano Cassani – alla vigilia della trasferta di oggi (17,30) a Pontedera – c’è prima di tutto un pensiero per chi a Rimini ha perso il posto di lavoro. "In questa brutta vicenda – spiega il tecnico – il primo pensiero va alle persone che si sono fatte in quattro per mandare avanti la stagione. Per quanto ci riguarda il rammarico, oltre ai 3 punti svaniti, è quello di perso due giocatori per squalifica in una gara che due giorni dopo era diventata inutile, ma ci resta l’autostima per quello che avevamo fatto sul campo nel 2-1 sul Rimini di sabato scorso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Carpi atteso a Pontedera: "Siamo pronti alla battaglia"

