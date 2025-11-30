Il cantiere aperto sulla sanità Un piano strategico con 1400 voci Torre | Partecipazione straordinaria
La partecipazione diventa metodo. La Asl Toscana Sud Est compie un passo nel suo percorso di innovazione con Cantiere Sanità - Un'azienda, mille voci, un'unica visione, il grande processo partecipativo avviato a giugno e presentato nell'ultimo giorno del Forum Risk dal direttore generale Marco Torre. Una tappa simbolica, perché segna l'ingresso dell'azienda nella fase della costruzione del nuovo Piano Strategico 2026-30: un progetto che punta a trasformare la Asl in un sistema più moderno, sostenibile e centrato sulle persone. "Il percorso ha superato ogni aspettativa – ha sottolineato il dg Torre – con un coinvolgimento straordinario del personale.
