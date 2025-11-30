Quando ormai non se lo aspettava più nessuno, Oscar Piastri è tornato davvero. Si è preso tutto il sabato del Qatar, prima la gara Sprint e poi la pole che gli mancava da tre mesi, dal Gran premio d’Olanda. Il suo lungo letargo potrebbe costargli il Mondiale, ma lui non vuole mollare prima della fine, anche se il suo compagno di squadra Norris ha sulla racchetta il primo match ball dell’anno: se dovesse vincere il Gran premio, potrà festeggiare. Arriva sullo schieramento di partenza con 22 punti di vantaggio su Oscar e 25 su Max. Potrebbe anche accontentarsi come ha fatto nella gara Sprint quando se ne è stato tranquillamente al terzo posto, dietro a Oscar, ma davanti a Max. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il canguro Piastri torna a "saltare". Ferrari, che disastro