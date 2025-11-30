Il cane Rocky muore dopo un furto in casa | Trovato con un grave trauma cranico

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 76enne Monica Lopez è stata derubata nel giorno del Ringraziamento: ha perso la fede del marito morto e anche il suo unico compagno, il cane Rocky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

cane rocky muore dopoIl cane Rocky muore dopo un furto in casa: “Trovato con un grave trauma cranico” - La 76enne Monica Lopez è stata derubata nel giorno del Ringraziamento: ha perso la fede del marito morto e anche il suo unico compagno, il cane Rocky ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cane Rocky Muore Dopo