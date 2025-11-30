Il campione italiano diventa papà per la seconda volta | é nato Leandro

– Una foto semplice, tenera, accompagnata da una frase che dice tutto: «L’amore si moltiplica». Così Lorenzo Musetti e la sua compagna Veronica Confalonieri hanno annunciato su Instagram la nascita del loro secondo figlio, Leandro. Per il tennista azzurro si tratta della seconda paternità in meno di due anni, dopo l’arrivo del primogenito Ludovico, nato nel marzo 2024. . Nel breve video pubblicato nelle storie, come colonna sonora risuona “One More Light” dei Linkin Park, un brano intenso e simbolico, tratto dall’ultimo album inciso con la voce di Chester Bennington. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Il campione italiano diventa papà per la seconda volta: é nato Leandro

