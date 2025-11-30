Il business delle ambulanze private e i rischi per la salute tasse non versate e conto correnti bloccati | la settimana di Dossier
Tasse non versate e conti correnti bloccati: è così che il Comune di Agrigento ha scelto di recuperare le somme dovute, lasciando molti cittadini sorpresi. Palazzo dei Giganti ha infatti avviato il prelievo diretto dei crediti legati a Imu e Tari. Migliaia i contribuenti coinvolti, tra notifiche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'altro Corriere TV. . Agenas, Calabria: pronto soccorso lenti, screening bassi e ambulanze in ritardo - facebook.com Vai su Facebook
Il business delle ambulanze private e i rischi per la salute, tasse non versate e conto correnti bloccati: la settimana di Dossier - Nell’epoca della comunicazione digitale, c’è ancora chi punta sul vecchio metodo del volantinaggio come unica strategia promozionale. Scrive agrigentonotizie.it
Il business delle ambulanze private e i rischi per la salute: ecco che cosa accade all’interno dell’ospedale di Agrigento - Nell’era del digitale c'è chi ancora sfrutta il vecchio sistema del volantinaggio come unica operazione di marketing. Scrive agrigentonotizie.it
Ambulanze private in Romagna. “Non c’è personale, i rischi sono ridotti” - Ravenna, 14 maggio 2025 – Quattro mezzi privati con soccorritori, presumibilmente volontari con una formazione di primo soccorso, al posto degli infermieri. Segnala ilrestodelcarlino.it