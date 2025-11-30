Il Bologna fa dimenticare le delusioni

Dopo la partita col Salisburgo ho notato tanti balconi con esposte le bandiere del Bologna. In una città devastata dai cantieri del tram, distrutta dalle varie manifestazioni violente, la squadra del Bologna rappresenta un’oasi felice a cui aggrapparsi e di cui andare veramente fieri. Grazie al mister Italiano, che resta modesto nonostante il capolavoro che ha già fatto e che continua a fare, ed ai suoi fantastici ragazzi. Maddalena Petroni Risponde Beppe Boni La partitona in Coppa col Salisburgo, prima in classifica nel campionato austriaco, ha certificato che il Bologna è uno squadrone competitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti simili trattati di recente

Non dimenticare il cardio. È lì che ti costruisci davvero: fiato, testa e disciplina. Dieci minuti, venti, mezz’ora… ma fallo. Sempre. Via Nazario Sauro 1/2 – Bologna 389 944 8282 Prova gratuita – aperti tutti i giorni - facebook.com Vai su Facebook

DA GLADIATORE ? Primo set da dimenticare contro Munar, poi 90 minuti di lotta nel secondo, la rinascita e… IL SOGNO CHE SI REALIZZA! A Bologna Cobolli ha giocato la partita DELLA VITA #ItaliaTeam #DavisCup #magliazzurra @federtennis Vai su X

Il Bologna fa dimenticare le delusioni - Dopo la partita col Salisburgo ho notato tanti balconi con esposte le bandiere del Bologna. Da ilrestodelcarlino.it

Bologna, l'ex sindaco Merola: «Se fare il tram è una colpa, datela a me. Delusioni? Le aree dismesse bloccate». Sul People Mover botta e risposta con Finzi - Ce l’ho messa tutta, prima da assessore all’Urbanistica e poi da sindaco, abbiamo fatto tanti accordi con Invimit e il Demanio, ma non si sono mai ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Delusione-Como, battuto dal Bologna - Tutto grazie a un gol di Orsolini al termine di una partita sempre in attesa ... Come scrive rainews.it