Il Bologna fa dimenticare le delusioni

Dopo la partita col Salisburgo ho notato tanti balconi con esposte le bandiere del Bologna. In una città devastata dai cantieri del tram, distrutta dalle varie manifestazioni violente, la squadra del Bologna rappresenta un’oasi felice a cui aggrapparsi e di cui andare veramente fieri. Grazie al mister Italiano, che resta modesto nonostante il capolavoro che ha già fatto e che continua a fare, ed ai suoi fantastici ragazzi. Maddalena Petroni Risponde Beppe Boni La partitona in Coppa col Salisburgo, prima in classifica nel campionato austriaco, ha certificato che il Bologna è uno squadrone competitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

