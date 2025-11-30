Il Bisonte Firenze ancora ko | con Bergamo il quarto ko di fila

Corrieretoscano.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bisonte FirenzeBergamo 0-3 (20-25, 20-25, 22-25) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 2, Morello 1, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 3, Colzi (L2) ne, Villani 10, Knollema 6, Maleševi? 2, Bukili? 3, Tanase 10, Kaçmaz 2, Lapini ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. BERGAMO: Carraro ne, Eze 3, Bolzonetti 2, Kipp 18, Ferrario (L2) ne, Mosser ne, Strubbe, Micheletti ne, Armini (L1), Weske, Manfredini 10, Mlejnková 8, Meli 10, Cesé Montalvo 17. All. Parisi. ARBITRI: Serafin – Verrascina. NOTE: durata set: 28’, 31’, 28’; muri punto: Il Bisonte 4, Bergamo 14; ace: Il Bisonte 0, Bergamo 2; spettatori: 702. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

bisonte firenze ko bergamoVolley, quarta vittoria consecutiva per Il Bisonte Firenze che va ko contro Bergamo - 3 casalingo da Bergamo incappando nella quarta sconfitta consecutiva: meritata la vittoria delle orobiche, che hanno domin ... Scrive 055firenze.it

bisonte firenze ko bergamoIl Bergamo 1991 cala il tris di vittorie. A Firenze un’affermazione per l’8° posto - continua la serie positiva del Volley Bergamo 1991, a Firenze batte il Bisonte per 3- Riporta ecodibergamo.it

bisonte firenze ko bergamoAl Pala BiogMat alle ore 17 sfida per mantenere il settimo posto. Il Bisonte-Bergamo. In palio c’è la coppa - Oltre a Parisi e al suo vice Cervellin nello staff de Il Bisonte dal 2016 al 2024 le ex sono tre, e tutte a Bergamo: Cesè Montalvo, a Firenze nel 2023/24, Kendall Kipp, 2023/24, e Denise Meli, che si ... Segnala sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Bisonte Firenze Ko Bergamo