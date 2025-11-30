Il Bisonte Firenze ancora ko | con Bergamo il quarto ko di fila

Il Bisonte Firenze – Bergamo 0-3 (20-25, 20-25, 22-25) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 2, Morello 1, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 3, Colzi (L2) ne, Villani 10, Knollema 6, Maleševi? 2, Bukili? 3, Tanase 10, Kaçmaz 2, Lapini ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. BERGAMO: Carraro ne, Eze 3, Bolzonetti 2, Kipp 18, Ferrario (L2) ne, Mosser ne, Strubbe, Micheletti ne, Armini (L1), Weske, Manfredini 10, Mlejnková 8, Meli 10, Cesé Montalvo 17. All. Parisi. ARBITRI: Serafin – Verrascina. NOTE: durata set: 28’, 31’, 28’; muri punto: Il Bisonte 4, Bergamo 14; ace: Il Bisonte 0, Bergamo 2; spettatori: 702. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

