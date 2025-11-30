il big match pistoiese pro sesto obiettivo dare un segnale di forza

Antonio Andreucci non sembra sentire la pressione di una partita che mette il palio, oltre ai tre punti, anche il primo posto in classifica. Pistoiese e Pro Sesto sono separate da una sola lunghezza e lo scontro diretto in programma quest’oggi al Melani (fischio d’inizio alle ore 14.30) sarà importante, anche se non decisivo, per entrambe le formazioni. La squadra arancione arriva all’appuntamento con tanta voglia di riscatto dopo il pareggio di Crema, mentre la compagine lombarda proviene da sette risultati utili di fila e, in quest’intervallo di tempo, ha tenuto per ben sei volte la porta inviolata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

