Il Bergamo 1991 cala il tris di vittorie A Firenze un’affermazione per l’8° posto
Continua la serie positiva del Volley Bergamo 1991 che ha inanellato la terza vittoria consecutive a Firenze battendo il Bisonte per 3-0 e salendo in 8ª posizione a una giornata dalla conclusione dell'andata.
