Il Bergamo 1991 cala il tris di vittorie A Firenze un’affermazione per l’8° posto

VOLLEY A1 FEMMINILE. Continua la serie positiva del Volley Bergamo 1991 che ha inanellato la terza vittoria consecutive a Firenze battendo il Bisonte per 3-0 e salendo in 8ª posizione a una giornata dalla conclusione dell’andata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Il Bergamo 1991 cala il tris di vittorie. A Firenze un'affermazione per l'8° posto

