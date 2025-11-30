Il Benevento 5 torna a vincere in trasferta
Tempo di lettura: 3 minuti Il GG Team Wear Benevento 5 torna a vincere in trasferta e centra il secondo successo consecutivo. Gli uomini di mister Scarpitti espugnano Mascalucia e consolidano la vetta della classifica, allungando a +5 su New Taranto e Lazio. Tripletta per Abdala, a segno anche Caruso e Pozzo, che bagna con una rete il suo debutto in giallorosso. DOPPIO VANTAGGIO ALL’INTERVALLO – Tornano Rafinha e Luquinhas dalla squalifica, out Volonnino per infortunio. Scarpitti lancia il centrale brasiliano nello starting five con Montefalcone, Abdala, De Crescenzo e Caruso. L’occasione immediata capita sui piedi di D’Arrigo, a tu per tu con Montefalcone: palla fuori di poco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
