Il basket toscano in passerella per la festa regionale della Fip

PONTEDERA – . È successo i eri mattina (29 novembre) a Pontedera dove si sono celebrate le eccellenze giovanili che si sono distinte nelle rispettive competizioni regionali. L’appuntamento rappresenta ormai un evento fisso nel calendario di eventi della Fip Toscana e costituisce l’occasione per rendere omaggio a tutte le squadre, maschili e femminili, che si sono aggiudicate i rispettivi campionati e coppe regionali (Coppa Toscana, Coppa Primavera, ed il circuito 3×3) nell’annata sportiva 20242025, oltre che ad allenatori, dirigenti ed arbitri che si sono resi protagonisti nel corso dell’ultima stagione sportiva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Argomenti simili trattati di recente

Stamani al Museo Piaggio di Pontedera per la cerimonia del Comitato Toscano Pallacanestro. Un piacere premiare atlete, atleti e società che con passione e sacrificio fanno crescere il basket toscano. Complimenti a tutti: la Toscana è orgogliosa del vostro i - facebook.com Vai su Facebook

Il basket toscano in passerella per la festa regionale della Fip - È successo ieri mattina (29 novembre) a Pontedera dove si sono celebrate le eccellenze giovanili che si sono distinte nell ... Si legge su msn.com

Basket toscano in festa: premiate al Museo Piaggio di Pontedera le eccellenze regionali - In totale sono state premiate 41 società, fra cui quelle che hanno vinto i rispettivi campionati e coppe regionali Una giornata di festa per il basket toscano, che questa mattina 29 novembre si è riun ... Da pisatoday.it

La Scuola Basket Arezzo premiata alla festa della pallacanestro toscana - Villa Guicciardini a Cantagallo ha ospitato la cerimonia di fine stagione dove, alla presenza del ... lanazione.it scrive