Il 46% dei teen usa l' IA per confidarsi

16.11 L'intelligenza artificiale è sempre più protagonista delle vite degli adolescenti italiani, non solo per fare i compiti, ma come strumento di supporto emotivo e confidente, in uno scenario in cui gli adulti mancano di empatia e ascolto, ma abbondano di giudizio. Risultato: 1 teenager su 2 (il 46%) ha fatto ricorso all'IA per parlare delle proprie emozioni e, per 1 su 10, questa routine è una costante. Lo svela una indagine dell'Associazione nazionale dipendenze tecnologiche e cyberbullismo assieme a Skuola.net. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it