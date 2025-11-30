Idrico e fotovoltaico insieme | 2 progetti italiani rivoluzionano il green
Parliamo degli impianti fotovoltaici galleggianti di Venaus, in Val di Susa e della copertura del canale di presa di Narzole. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
