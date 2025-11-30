Idee per la sinistra | Siamo un’associazione culturale ma fuori da dinamiche partitiche

Ilpiacenza.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta ieri mattina, nella serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli, la conferenza stampa di presentazione dell’associazioneIdee per la Sinistra – Piacenza”, che segna l’avvio ufficiale del percorso di costituzione della nuova associazione culturale. Durante l’incontro sono stati illustrati. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Idee Sinistra Siamo Un8217associazione