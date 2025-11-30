Iddrissou e Mancuso gol l' Inter vince il derby Primavera e manda in crisi il Milan

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha vinto la squadra con più qualità e con una difesa di ferro. I rossoneri non vincono da oltre un mese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

