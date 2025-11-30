I vulnerabili di Sigrid Nunez | una scrittrice resta intrappolata in una convivenza forzata con un pappagallo e un ragazzo problematico Ed è scontro generazionale

C e ne siamo quasi dimenticati. Quasi. Che anno era? Cosa stavi facendo durante il lockdown? Sono ricordi che abbiamo voluto rimuovere nella frenesia del ritorno alla vita, con le strade invase dai dehors pieni di piatti fumanti e lo scalpiccio dei trolley dei turisti che hanno ripreso a viaggiare con la segreta ansia che il confinamento possa tornare quando meno te lo aspetti. «La vita come un unico grande trasloco»: Lia Piano racconta il libro “L’arte di perdersi” X Leggi anche › Silvia Montemurro torna in libreria con “La mondina”, un romanzo di emancipazione con al centro donne e risaie Qualcuno addirittura nega l’efficacia dei vaccini e purtroppo non è un passante ma il Segretario della Salute americano, che per una specie di colmo della Storia si chiama Kennedy. 🔗 Leggi su Iodonna.it

