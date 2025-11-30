I viterbesi puntano sui mutui green | non c' è paragone con quelli tradizionali

Tra le soluzioni di finanziamento disponibili oggi sul mercato, quella dei mutui green rappresenta la migliore per ottenere le condizioni più favorevoli. Queste tipologie di finanziamento sono finalizzate all’acquisto di un immobile ad alta efficienza energetica, oppure alla ristrutturazione per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

