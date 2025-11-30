Chissà se qualcuno a Firenze non si sia amaramente pentito di aver criticato e indotto a fine maggio Raffaele Palladino a lasciare la panchina della Viola. La scorsa stagione, infatti, era stata catalogata dalla dirigenza della Fiorentina come deludente dopo l’eliminazione in semifinale di Conference League per mano del Betis, che si era sommata al flop in Coppa Italia (fuori agli ottavi ai rigori con l’Empoli) mentre in campionato era arrivato un sottovalutato sesto posto (miglior risultato del club dal 2016). Eppure le visioni differenti avevano portato il tecnico campano a decidere di fare un passo indietro dopo il rinnovo del contratto e soprattutto a lasciare la panchina dei toscani, che hanno puntato in estate sul ritorno di Stefano Pioli per sostituirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I viola tra i rimpianti a "casa" Palladino