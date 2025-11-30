I viola tra i rimpianti a casa Palladino
Chissà se qualcuno a Firenze non si sia amaramente pentito di aver criticato e indotto a fine maggio Raffaele Palladino a lasciare la panchina della Viola. La scorsa stagione, infatti, era stata catalogata dalla dirigenza della Fiorentina come deludente dopo l’eliminazione in semifinale di Conference League per mano del Betis, che si era sommata al flop in Coppa Italia (fuori agli ottavi ai rigori con l’Empoli) mentre in campionato era arrivato un sottovalutato sesto posto (miglior risultato del club dal 2016). Eppure le visioni differenti avevano portato il tecnico campano a decidere di fare un passo indietro dopo il rinnovo del contratto e soprattutto a lasciare la panchina dei toscani, che hanno puntato in estate sul ritorno di Stefano Pioli per sostituirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
VOLLEY VERCELLI, UN WEEKEND TRA VITTORIE, RIMPIANTI E CRESCITA NEI CAMPIONATI DI PRIMA DIVISIONE E GIOVANILI https://plusjournal.it/2025/11/26/volley-vercelli-un-weekend-tra-vittorie-rimpianti-e-crescita-nei-campionati-di-prima-divisione- - facebook.com Vai su Facebook
I viola tra i rimpianti a "casa" Palladino - Chissà se qualcuno a Firenze non si sia amaramente pentito di aver criticato e indotto a fine maggio Raffaele Palladino a lasciare la panchina della Viola. Segnala msn.com
Palladino riparte con una sconfitta: Atalanta battuta 3-1 in casa del Napoli - Parte con una sconfitta il cammino di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Da firenzeviola.it
Fiorentina, svolta clamorosa: Palladino si è dimesso - Firenze, 28 maggio 2025 – Non c’è pace in casa Fiorentina: come anticipato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore Raffaele Palladino si è dimesso dall’incarico di allenatore della Fiorentina. Come scrive lanazione.it