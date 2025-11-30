Gruppo Teatrale Il Mosaico mette in scena ’ I tre porcellini ’. Lo spettacolo oggi, alle 16,30, nella Sala Estense in piazza del Municipio 14. I tre porcellini, Timmy, Tommy e Jimmy, decidono di andare a vivere da soli dopo aver lasciato casa. Ognuno costruisce una casa. Timmy di paglia, Tommy di legno e Jimmy di mattoni. Il lupo cattivo, che vuole mangiare i porcellini, soffia sulle loro case, abbattendo quelle di paglia e legno. I porcellini si rifugiano nella casa di mattoni di Jimmy, che resiste all’attacco del lupo. Infine, il lupo tenta di entrare attraverso il camino, ma viene bruciato dall’acqua bollente preparata da Jimmy, e scappa per un finale mozzafiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’I tre porcellini’ in scena. Protagonisti gli attori del gruppo il Mosaico