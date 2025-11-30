’I tre porcellini’ in scena Protagonisti gli attori del gruppo il Mosaico

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gruppo Teatrale Il Mosaico mette in scena ’ I tre porcellini ’. Lo spettacolo oggi, alle 16,30, nella Sala Estense in piazza del Municipio 14. I tre porcellini, Timmy, Tommy e Jimmy, decidono di andare a vivere da soli dopo aver lasciato casa. Ognuno costruisce una casa. Timmy di paglia, Tommy di legno e Jimmy di mattoni. Il lupo cattivo, che vuole mangiare i porcellini, soffia sulle loro case, abbattendo quelle di paglia e legno. I porcellini si rifugiano nella casa di mattoni di Jimmy, che resiste all’attacco del lupo. Infine, il lupo tenta di entrare attraverso il camino, ma viene bruciato dall’acqua bollente preparata da Jimmy, e scappa per un finale mozzafiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217i tre porcellini8217 in scena protagonisti gli attori del gruppo il mosaico

© Ilrestodelcarlino.it - ’I tre porcellini’ in scena. Protagonisti gli attori del gruppo il Mosaico

Altri contenuti sullo stesso argomento

I tre porcellini in scena a Chiavari - L’appuntamento fa parte della rassegna “Obiettivo creatività”, curata da Lunaria Teatro, ed è in agenda domenica, alle 17, all’auditorium ... Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: 8217i Tre Porcellini8217 Scena