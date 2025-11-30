I tre campanelli che fanno suonare l' allarme giustizia

Tre casi in cronaca dicono a che punto siamo arrivati con l'eccesso del diritto e il governo dei giudici: le indagini sul caso Striano; l'inchiesta aperta sulla scalata di Mps a Mediobanca; la vicenda della "famiglia nel bosco". Sono tre esempi che spiegano bene come la giustizia sia in una fase "no limits". 1) Il caso Striano. Tra migliaia di pagine e "bersagli" è un manuale di guerra politica: le persone e istituzioni su cui l'ufficiale della Guardia di Finanza lanciava le sue ricerche nelle banche dati riservate dello Stato (che poi venivano girate a giornalisti amici di testate di sinistra) erano quasi tutte del centrodestra e l'apertura di Libero oggi racconta come nel mirino fosse finita la Lega di Matteo Salvini.

