I Traitors fedeli al Trentino | all' orizzonte una seconda stagione?

Trentotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la liason tra il Trentino e la piattaforma Amazon Prime; tutto merito del reality “The Traitors”. “Questo progetto ha portato molteplici benefici. In primis, ha generato indotto diretto in un periodo tipicamente di bassa stagione, come il mese di novembre: centinaia di addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

traitors fedeli trentino orizzonteI Traitors "fedeli" al Trentino: all'orizzonte una seconda stagione? - Le parole di Lorenzo Paoli (Apt Val di Non): "Questo progetto ha portato molteplici benefici" Continua la liason tra il Trentino e la piattaforma Amazon Prime; tutto merito del reality “The Traitors”. Da trentotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Traitors Fedeli Trentino Orizzonte