I tifosi lanciano razzi per la retrocessione della squadra il campo prende fuoco | caos in Svezia

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita di Allsvenskan tra IFK Norrköping e Orgryte IS è degenerata in una scena di vero caos, costringendo l’arbitro a evacuare i giocatori dal campo mentre alcune sezioni del terreno di gioco prendevano fuoco. La gara, valida per la lotta retrocessionepromozione, si è trasformata in un incubo per tifosi, calciatori e dirigenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tifosi lanciano razzi retrocessioneI tifosi lanciano razzi per la retrocessione della squadra, il campo prende fuoco: caos in Svezia - La partita di Allsvenskan tra IFK Norrköping e Orgryte IS è degenerata in una scena di vero caos, costringendo l’arbitro a evacuare i giocatori dal campo mentre alcune sezioni del terreno di gioco ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Lanciano Razzi Retrocessione