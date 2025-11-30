I suoi amici assaltano un giornale? Per la sinistra sono squadristi

Solidarietà bipartisan alla «Stampa» per l’aggressione. Ma i progressisti glissano sugli antagonisti e usano il loro lessico. Francesca Albanese: «Sbagliato, ma sia un monito». Giorgia Meloni: «Parole gravi». La replica: «Vi faccio paura». Alla fine, meno male che ci sono i social, dove impazzano le foto delle scritte sui muri della redazione della Stampa. «Free Palestine», «Giornali complici di Israele», «Free Shamin» (l’imam di Torino espulso), «Stampa complice del genocidio». Si può vedere questo e altro anche sui canali web di Intifada Studentesca Torino. Vedere la saldatura tra alcuni ambienti antagonisti e la frangia violenta dei pro Pal è ormai alla portata di tutti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I suoi amici assaltano un giornale? Per la sinistra sono «squadristi»

L’assalto ai giornali è sempre delle menti totalitarie - Gli antagonisti che fanno irruzione alla Stampa e ne devastano la redazione hanno la stessa mentalità dei fascisti che attaccavano L’Avanti! Si legge su huffingtonpost.it